Иордания направила ноту протеста Ирану

БАКУ /Trend/ - Министерство иностранных дел и по делам экспатриантов Иордании вызвало временного поверенного в делах иранского посольства и выступило с нотой протеста в связи с нападениями на страну.

Как передает Trend, об этом этом говорится в заявлении, опубликованном министерством на платформе социальных сетей X.

"Министерство иностранных дел и по делам экспатриантов Иордании вызвало временного поверенного в делах посольства Исламской Республики Иран в Аммане и направило правительству Иордании ноту протеста в связи с нападениями на территорию Иордании и других арабских государств", - говористя в заявлении.