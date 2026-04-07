Гутерриш призвал активизировать дипломатию для прекращения войны на Ближнем Востоке

БАКУ /Trend/ - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил глубокую обеспокоенность заявлениями, допускающими коллективное наказание мирного населения за политические и военные решения.

Как передает Trend, об этом сообщил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

Представитель генсека сказал, что Гутерриш призвал к срочным дипломатическим усилиям для прекращения войны на Ближнем Востоке.

Дюжаррик подчеркнул, никакие военные цели не могут оправдать разрушение гражданской инфраструктуры или умышленное причинение страданий населению.

Также Гутерриш выступил за восстановление свободы судоходства в Ормузском проливе, отметив, что его блокирование особенно тяжело сказывается на наиболее уязвимых слоях населения в мире.