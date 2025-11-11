Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Спасательные силы МЧС Азербайджана ждут на границе с Грузией в полной готовности - Кямаледдин Гейдаров

Политика Материалы 11 ноября 2025 19:06 (UTC +04:00)
Спасательные силы МЧС Азербайджана ждут на границе с Грузией в полной готовности - Кямаледдин Гейдаров
Фото: МЧС Азербайджана

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ/ Trend/ - Министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров позвонил министру внутренних дел Турции Али Ерликая в связи с гибелью военнослужащих при крушении военно-транспортного самолета C130 ВВС Турции на территории Грузии, следовавшего из Азербайджана в Турцию.

Как сообщает Trend, министр выразил соболезнования семьям погибших и помолился о терпении для их родных.

Кямаледдин Гейдаров отметил, что спасательные силы МЧС Азербайджана на границе с Грузией приведены в полную готовность по поручению Президента Ильхама Алиева. Он также обсудил по телефону с министром внутренних дел Грузии Гелой Геладзе ситуацию, связанную с трагедией. Грузинский министр подтвердил, что в случае необходимости силы МЧС Азербайджана будут немедленно привлечены к поисково-спасательным работам.

Министр внутренних дел Турции Али Ерликая поблагодарил Азербайджан за оказанную поддержку.

Отмечается, что контакты между соответствующими ведомствами продолжаются.

Лента

Лента новостей

Читать все новости