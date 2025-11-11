Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
На борту потерпевшего крушение в Грузии самолета C-130 ВВС Турции находились 20 военнослужащих

Турция Материалы 11 ноября 2025 19:12 (UTC +04:00)
На борту потерпевшего крушение в Грузии самолета C-130 ВВС Турции находились 20 военнослужащих
Фото: Скриншот из видео

Инглаб Мамедов
БАКУ/ Trend/ - Министерство обороны Турции опубликовало информацию о количестве военнослужащих на борту потерпевшего крушение самолета C-130.

Как сообщает Trend, в сообщении отмечается, что вместе с членами экипажа на борту находились 20 военнослужащих, а на месте крушения продолжаются поисково-спасательные работы.

По данным ведомства, турецкий военный самолет C-130 исчез с радаров Службы аэронавигации Грузии (ГАСА) через несколько минут после пересечения территории страны, не подав сигнала тревоги.

