Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 22 октября

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 22 октября.

Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро по отношению к манату составил 1,9737 маната, 1 турецкая лира стоит 0,0405 маната, 100 российских рублей - 2,0885 маната.

Валюта Курс

USD 1.7000

EUR 1.9737

AUD 1.1052

BYN 0.5594

BGN 1.0090

AED 0.4628

KRW 0.1190

CZK 0.0812

CNY 0.2387

DKK 0.2643

GEL 0.6279

HKD 0.2188

INR 0.0193

GBP 2.2747

SEK 0.1804

CHF 2.1363

ILS 0.5161

CAD 1.2142

KWD 5.5495

KZT 0.3156

QAR 0.4664

KGS 0.0195

HUF 0.5070

MDL 0.1009

NOK 0.1693

UZS 0.0142

PKR 0.6006

PLN 0.4655

RON 0.3883

RUB 2.0885

RSD 0.0168

SGD 1.3102

SAR 0.4533

XDR 2.3180

TRY 0.0405

TMT 0.4857

UAH 0.0407

JPY 1.1202