Экономика Материалы 22 октября 2025 09:20 (UTC +04:00)
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 22 октября

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 22 октября.

Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро по отношению к манату составил 1,9737 маната, 1 турецкая лира стоит 0,0405 маната, 100 российских рублей - 2,0885 маната.

Валюта Курс
USD 1.7000
EUR 1.9737
AUD 1.1052
BYN 0.5594
BGN 1.0090
AED 0.4628
KRW 0.1190
CZK 0.0812
CNY 0.2387
DKK 0.2643
GEL 0.6279
HKD 0.2188
INR 0.0193
GBP 2.2747
SEK 0.1804
CHF 2.1363
ILS 0.5161
CAD 1.2142
KWD 5.5495
KZT 0.3156
QAR 0.4664
KGS 0.0195
HUF 0.5070
MDL 0.1009
NOK 0.1693
UZS 0.0142
PKR 0.6006
PLN 0.4655
RON 0.3883
RUB 2.0885
RSD 0.0168
SGD 1.3102
SAR 0.4533
XDR 2.3180
TRY 0.0405
TMT 0.4857
UAH 0.0407
JPY 1.1202
NZD 0.9780
