Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 22 октября

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 22 октября.
Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.
Курс евро по отношению к манату составил 1,9737 маната, 1 турецкая лира стоит 0,0405 маната, 100 российских рублей - 2,0885 маната.
|Валюта
|Курс
|USD
|1.7000
|EUR
|1.9737
|AUD
|1.1052
|BYN
|0.5594
|BGN
|1.0090
|AED
|0.4628
|KRW
|0.1190
|CZK
|0.0812
|CNY
|0.2387
|DKK
|0.2643
|GEL
|0.6279
|HKD
|0.2188
|INR
|0.0193
|GBP
|2.2747
|SEK
|0.1804
|CHF
|2.1363
|ILS
|0.5161
|CAD
|1.2142
|KWD
|5.5495
|KZT
|0.3156
|QAR
|0.4664
|KGS
|0.0195
|HUF
|0.5070
|MDL
|0.1009
|NOK
|0.1693
|UZS
|0.0142
|PKR
|0.6006
|PLN
|0.4655
|RON
|0.3883
|RUB
|2.0885
|RSD
|0.0168
|SGD
|1.3102
|SAR
|0.4533
|XDR
|2.3180
|TRY
|0.0405
|TMT
|0.4857
|UAH
|0.0407
|JPY
|1.1202
|NZD
|0.9780