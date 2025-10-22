ЦБ Ирана опубликовал данные об экспорте и импорте страны

БАКУ /Trend/ - За первые 5 месяцев текущего иранского года (с 21 марта по 22 августа 2025 года) экспорт иранской продукции, без учета газового конденсата, составил 61,3 млн тонн на сумму 20,9 млрд долларов США.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на статистику Центрального банка Ирана.

Месяц Стоимость (доллары США) Вес (тонны) 1-й месяц (21 марта - 20 апреля) 2,94 миллиарда 8,59 миллиона 2-й месяц (21 апреля - 21 мая) 5,3 миллиарда 15,6 миллиона 3-й месяц (22 мая - 21 июня) 3,39 миллиарда 9,82 миллиона 4-й месяц (22 июня - 22 июля) 4,89 миллиарда 14,3 миллиона 5-й месяц (23 июля - 22 августа) 4,39 миллиарда 12,5 миллиона Итого 20,9 миллиарда 61,3 миллиона

Согласно статистическим данным, импорт продукции в страну за 6 месяцев составил 15,2 млн тонн на сумму 23 млрд долларов США.

Месяц Стоимость (доллары США) Вес (тонны) 1-й месяц (21 марта - 20 апреля) 2,85 миллиарда 1,8 миллиона 2-й месяц (21 апреля - 21 мая) 5,6 миллиарда 4,12 миллиона 3-й месяц (22 мая - 21 июня) 4,56 миллиарда 3,09 миллиона 4-й месяц (22 июня - 22 июля) 4,6 миллиарда 3,2 миллиона 5-й месяц (23 июля - 22 августа) 5,39 миллиарда 3 миллиона Итого 23 миллиарда 15,2 миллиона

Следует отметить, что в последние годы Иран прилагает усилия по увеличению ненефтяного товарооборота.

Иран в основном ориентируется на импорт товаров первой необходимости, в которых нуждается страна, и накладывает определенные ограничения на импорт продукции, аналогичной той, которая производится в стране.