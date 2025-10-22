Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика
  3. Энергетика

Азербайджанская нефть подорожала

Энергетика Материалы 22 октября 2025 09:37 (UTC +04:00)
Азербайджанская нефть подорожала

Читайте Trend в

Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
Все материалы

БАКУ/Trend/ - В итальянском порту Аугуста цена азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе CIF по сравнению с предыдущим показателем выросла на 0,57 доллара США, или на 0,92%, составив 62,40 доллара за баррель.

Об этом Trend сообщили источники на нефтяном рынке.

Согласно информации, цена барреля нефти Azeri Light на базе FOB в турецком порту Джейхан выросла на 0,53 доллара США, или 0,88%, и составила 60,44 доллара США.

Цена на нефть марки URALS выросла на 0,59 доллара США, или 1,21%, по сравнению с предыдущим показателем и достигла 49,29 доллара США за баррель.

Цена на нефть марки Dated Brent, добываемой в Северном море, выросла на 0,52 доллара США, или 0,86%, по сравнению с предыдущим показателем и составила 61,09 доллара США за баррель.

В государственном бюджете Азербайджана на 2025 год средняя цена за баррель нефти заложена на уровне 70 долларов США.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Лента

Лента новостей

Читать все новости