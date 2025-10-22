Вырос экспорт продукции через терминал Сарахс в страны Центральной Азии

БАКУ /Trend/ - За первые 6 месяцев текущего иранского года (с 21 марта по 22 сентября 2025 года) экспорт продукции в страны Центральной Азии через пограничный терминал Сарахс в северо-восточной иранской провинции Хорасан-Резави увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 20 марта по 21 сентября 2024 года) на 37% в стоимостном выражении и на 20% - в весовом.

Как сообщает Trend, об этом заявил в интервью местным СМИ генеральный директор таможенного управления Сарахса Али Акбар Кияни.

По его словам, за 6 месяцев через пограничный терминал Сарахс в страны Центральной Азии было экспортировано 924 000 тонн продукции на сумму 457 миллионов долларов США.

Кияни отметил, что в основном экспортировались продукты питания, нефтехимическая продукция, строительные материалы и т. д.

Представитель таможенного управления сообщил, что за указанный период через пограничный терминал Сарахс было импортировано 70 000 тонн продукции на сумму 123 миллиона долларов США. Это свидетельствует о большой важности пограничного терминала Сарахс в экспорте страны.

Добавим, что, согласно статистике Таможенного управления Ирана, ненефтяной экспорт Ирана за шесть месяцев составил 75 миллионов тонн на сумму 25,9 миллиарда долларов США. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года ненефтяной экспорт незначительно увеличился в стоимостном выражении и на 6% - по объёму.