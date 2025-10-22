Global South Utilities планирует расширить портфель солнечных проектов в Узбекистане (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Ранее базирующаяся в Абу-Даби компания Global South Utilities (GSU) завершила приобретение 51% акций узбекской компании Yashil Energiya.

В эксклюзивном интервью Trend генеральный директор GSU Али Аль Шиммари сообщил, что компания намерена использовать свой международный опыт и экспертизу на рынках стран глобального Юга, чтобы помочь Узбекистану достичь цели - вырабатывать 50% электроэнергии из возобновляемых источников к 2030 году.

По его словам, доля в 51% была приобретена через механизм увеличения капитала, что позволяет привлечь новые инвестиции для развития Yashil Energiya, при этом сохраняя участие существующих акционеров и предоставляя GSU право представительства в совете директоров.

"Наша стратегическая цель — объединить возможности GSU в сфере разработки проектов, инжиниринга и финансирования с платформой Yashil Energiya для масштабирования распределенной солнечной фотоэлектрической энергии. Мы также будем развивать сопутствующую инфраструктуру чистой энергии, включая крышные и наземные установки для коммерческих и промышленных объектов, хранилища за счетчиком и зарядные станции для электромобилей", — пояснил А. А.Шиммари.

Он отметил, что в настоящее время Yashil Energiya управляет около 50 МВт солнечных проектов по всей территории Узбекистана. "Благодаря новым инвестициям, полученным через это партнерство, компания планирует расширить портфель на десятки дополнительных мегаватт в последующих фазах", - добавил он.

"Предстоящие проекты будут сосредоточены на распределенных солнечных системах, мини-гидроэлектростанциях и зарядных станциях для электромобилей. Первая волна расширения ожидается в течение года и станет частью перехода Узбекистана на чистую энергию", - подчеркнул генеральный директор GSU.

Говоря о стратегии реализации проектов, Шиммари отметил, что компания будет использовать проверенные методы проектирования и инжиниринга для ускорения и оптимизации работы, а также сосредоточится на локализации, включая привлечение узбекских подрядчиков и обучение специалистов.

"Инвестиции GSU в Yashil Energiya - наш первый шаг в Центральной Азии. Они направлены на быстрое и масштабное развитие распределенных солнечных систем с надежной финансовой основой. Объединяя международные стандарты реализации проектов с местными партнерствами, мы стремимся ускорить переход Узбекистана к более доступной и стабильной чистой энергии для бизнеса и сообществ", - резюмировал он.