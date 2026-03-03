Иран ввел запрет на экспорт продуктов питания и сельхозпродукции

БАКУ /Trend/ - Иран ввел запрет на экспорт всех продуктов питания и сельскохозяйственной продукции с 3 марта.

По информации Trend, об этом сообщила Конфедерация экспорта Ирана.

Согласно сообщению, запрет на экспорт продуктов питания и сельскохозяйственной продукции был объявлен на всех таможнях Ирана.

Отметим, что минувшим днем в Иране был введен запрет на экспорт картофеля, а сегодня - помидоров, хурмы и яиц.

Напомним, что 17 февраля после второго раунда ядерных переговоров между Вашингтоном и Тегераном, завершившегося без прогресса, США усилили свое присутствие вблизи Ирана, разместив более 150 самолетов на базах в Европе и на Ближнем Востоке.

26 февраля в Женеве состоялся третий раунд переговоров между Ираном и США по ядерной программе Ирана. Встреча рассматривалась как последняя возможность урегулирования ситуации дипломатическим путем. Конкретных соглашений достигнуто не было: Тегеран отказался приостанавливать обогащение урана, демонтировать ядерные объекты и вводить бессрочные ограничения на развитие ядерной программы.

Утром 28 февраля Израиль и США начали воздушные удары по Ирану.

В результате этих ударов погибли: Верховный лидер Ирана аятолла Сейед Али Хаменеи и члены его семьи; начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ирана генерал-майор Абдулрахим Мусави; командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мохаммед Пакпур; советник Верховного лидера и секретарь Совета обороны Али Шамхани; министр обороны Азиз Насирзаде.

