TANAP уделяет особое внимание вопросам климатической устойчивости — гендиректор

БАКУ /Trend/ - В соответствии с перспективным подходом TANAP к устойчивому развитию, основное внимание в 2026 году будет уделено повышению устойчивости к изменению климата.

Как сообщает Trend, об этом заявил генеральный директор проекта TANAP Салтук Дюзйол, выступая на 12-м заседании министров в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору и 4-м заседании министров в рамках Консультативного совета по зеленой энергетике в Баку.

По его словам, в связи с этим проводятся различные экологические исследования. Для мониторинга возможного воздействия на окружающую среду были проведены проверки на основных объектах региональными отделениями министерства окружающей среды, градостроительства и изменения климата Турции, и никаких нарушений выявлено не было. Анализ сточных вод и измерения выбросов были проведены аккредитованными лабораториями, назначенными министерством, и все параметры соответствуют национальным стандартам.

С. Дюзйол отметил, что TANAP в ходе этапа реализации проекта осуществил социальную и инвестиционную программу на сумму 84 миллиона долларов. Для оценки социальной отдачи от этой программы в 2025 году был проведен анализ воздействия на основе методологии социальной рентабельности инвестиций (SROI).

"Анализ охватил 102 проекта в следующих областях - школы и общественные пространства, здравоохранение, профессиональное обучение, социальный капитал, сельское хозяйство и местные/традиционные продукты - в 20 провинциях Турции. Общая отдача от социальных инвестиций составила 4,77. Согласно кластерному анализу, наибольшая социальная отдача наблюдалась в школах и общественных пространствах, за которыми следуют социальный капитал и сельское хозяйство. Хотя инвестиции в здравоохранение демонстрируют относительно низкую социальную отдачу из-за более высокой структуры затрат, они сохраняют положительный диапазон воздействия. В целом результаты 2025 года показали, что социально-экологическая инвестиционная программа TANAP функционирует как стратегический портфель социальных инвестиций и обеспечивает измеримую, устойчивую и долгосрочную ценность для сообществ", - сказал он.

