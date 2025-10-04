В Бишкеке подписан меморандум о сотрудничестве между театрами Кыргызстана и Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Между Национальным академическим драматическим театром Кыргызстана имени Т. Абдумомунова и Азербайджанским государственным академическим национальным драматическим театром был подписан Меморандум о сотрудничестве. Документ подписали директор Азербайджанского академического национального драматического театра, заслуженный работник культуры Ильхам Аскеров, и директор Кыргызского национального академического драматического театра, народный артист Асылбек Озюбеков, сообщили Trend Life в пресс-службе Аздрамы.

Торжественная церемония подписания прошла прямо на сцене театра - в присутствии зрителей. Выступая на церемонии, директор кыргызского театра Асылбек Озюбеков отметил, что соглашение между двумя дружественными и братскими странами является важным событием в истории культурных связей.

Меморандум предусматривает развитие плодотворного сотрудничества между двумя театрами: обмен постановками, произведениями классической и современной драматургии, творческими коллективами, а также специалистами театрального дела - режиссёрами, актёрами, художниками-постановщиками, костюмерами. Планируется проведение совместных форумов, мастер-классов и творческих встреч.

"Соглашение, подписанное между нашими театрами, внесёт оживление в театральную жизнь обеих стран и станет весомым вкладом в развитие культурных и дружеских связей между Азербайджаном и Кыргызстаном", - подчеркнул Озюбеков.

В свою очередь, директор Азербайджанского академического национального драматического театра Ильхам Аскеров отметил, что возглавляемый им коллектив активно расширяет международные связи в соответствии с дорожной картой, определённой Министерством культуры Азербайджана.

"Особенно символично, что это важное событие в истории нашего театра совпало с 16-летием создания Организации тюркских государств, учреждённой в 2009 году в Нахчыване. Азербайджан добивается больших успехов в сфере международных отношений, и мы, как представители культуры, строим свою деятельность в соответствии с общегосударственными приоритетами. Следуя этой линии, мы продолжаем развивать партнёрство, и уже в ближайшее время планируем подписать аналогичные соглашения с национальными театрами Казахстана и Узбекистана", - отметил Аскеров.

В рамках официального визита в Бишкек Ильхам Аскеров также посетил Национальный историко-мемориальный комплекс “Ата-Бейит”, где возложил цветы на могилу великого писателя Чингиза Айтматова, а также побывал в доме-музее писателя. Директор театра также посетил Парк дружбы Кыргызстан–Азербайджан и посольство Азербайджана в Кыргызстане, где встретился с советником посольства Зульфугаром Танарверди и председателем азербайджанской диаспорской организации "Бирлик" Хансуваром Бахшалиевым. На встрече стороны обсудили перспективы укрепления сотрудничества в театральной сфере и реализацию будущих культурных проектов.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!