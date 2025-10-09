Садых Мустафаев отметил день рождения со звездами: "Мы постарели" - вечер душевного тепла (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Исполнитель мейханы и эстрадных песен Садых Мустафаев отметил свой день рождения праздничным концертом под названием "Мы постарели" (Qocaldıq biz) на сцене Оперной студии Бакинской музыкальной академии, сообщает Trend Life.

Вечер выдался не просто концертным - это было яркое шоу, пропитанное воспоминаниями, юмором, и неподдельными эмоциями. На одной сцене с именинником блистали звёзды азербайджанской мейханы, эстрады и шансона, превратив этот вечер в музыкальный калейдоскоп. Среди друзей именниника - заслуженный артист Хайям Мустафазаде, Джейхун Бакинский, Вугар Абдулов, Намиг Гасымов, Назим Файтончу, Ильгар Саиль, Айгюн Джахангир, Кямран Насиров, Гусейн Халилов, Балаали Рзаев и другие.

Каждое выступление - словно кадр из музыкального фильма, где воспоминания переплетаются с настоящим, а зал наполняется смехом, аплодисментами и щемящей ноткой ностальгии.

Название концерта "Мы постарели" - прозвучало не как сожаление, а как тёплое признание в любви к жизни, творчеству и друзьям, которые остались рядом на этом долгом музыкальном пути.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!