Официальный курс азербайджанского маната на 23 июня

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 23 июня.

Согласно информации ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро к манату составил 1,9414 маната, 1 турецкая лира - 0,0366 маната, 100 российских рублей - 2,2998 маната.