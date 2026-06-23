В Узбекистане выросло число предприятий с иностранным капиталом

БАКУ/ Trend/ - По состоянию на 1 июня 2026 года в Узбекистане действовало 19 921 предприятие с иностранным капиталом. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Комитетом по статистике Узбекистана.

«В Узбекистане функционирует 19 921 предприятие с иностранными инвестициями. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их число выросло на 3 870», — отметили в комитете.

Из общего количества 4 500 предприятий являются совместными, а 15 421 полностью принадлежат иностранным инвесторам.

Лидером по числу действующих предприятий с иностранным участием остается Китай — в стране работают 5 821 компания с китайским капиталом. Далее следуют Россия (3 349 предприятий) и Турция (2 237).

Четвертое место занимает Казахстан с 1 283 предприятиями. За ним следуют Южная Корея (721) и Афганистан (673).

В число других крупных источников иностранных инвестиций входят Азербайджан (460 предприятий), Таджикистан (442), Объединенные Арабские Эмираты (433) и Индия (413).

Статистика свидетельствует о сохраняющейся привлекательности Узбекистана для зарубежных инвесторов на фоне проводимых правительством экономических реформ, либерализации торговли и мер по улучшению делового климата.

Продолжающийся рост числа предприятий с иностранным капиталом отражает укрепление доверия инвесторов к экономическим преобразованиям страны и ее долгосрочным перспективам развития. Появление почти 3,9 тысячи новых предприятий с иностранным участием за последний год показывает, что усилия по совершенствованию инвестиционной среды, либерализации торговли и привлечению зарубежного капитала продолжают приносить результаты.

Структура иностранных инвестиций также демонстрирует растущую диверсификацию инвестиционного ландшафта Узбекистана. Хотя Китай остается крупнейшим источником иностранных компаний, значительное присутствие России, Турции, Казахстана, Южной Кореи и ОАЭ свидетельствует о том, что страна привлекает капитал от широкого круга стратегических партнеров из Азии, Ближнего Востока и Евразии.

Особенно заметно лидерство Китая, что отражает углубление экономических связей в рамках проектов в сферах инфраструктуры, промышленности и торговли. В то же время растущее присутствие турецких компаний указывает на расширение сотрудничества в строительстве, промышленности, текстильном секторе и сфере услуг, тогда как российский и казахстанский бизнес продолжают пользоваться преимуществами тесных экономических связей и географической близости.

Относительно большое количество предприятий из соседних государств, включая Афганистан, Таджикистан и Азербайджан, также подчеркивает роль Узбекистана как все более значимого регионального делового центра. По мере развития проектов в области транспортной связанности, логистических коридоров и трансграничной торговли инвестиции со стороны региональных партнеров, как ожидается, останутся одним из ключевых факторов экономической активности.

«В перспективе перед Узбекистаном будет стоять задача не только привлекать новые иностранные компании, но и стимулировать более масштабные инвестиции в высокотехнологичные и капиталоемкие отрасли, такие как обрабатывающая промышленность, горнодобывающий сектор, возобновляемая энергетика, цифровые технологии и современное индустриальное производство. Успех в этих направлениях может способствовать укреплению экспортного потенциала, созданию квалифицированных рабочих мест и достижению более широкой цели страны — переходу в категорию государств с уровнем дохода выше среднего», — говорится в аналитическом материале Trend.