В Иране зафиксирован рост ликвидности

БАКУ /Trend/ - В конце 11-го месяца прошлого иранского года (19 февраля 2026 года) объем ликвидности в Иране вырос на 47,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (18 февраля 2025 года).

Об этом свидетельствуют данные Центрального банка Ирана.

Согласно статистике, на конец 11-го месяца прошлого иранского года объем ликвидности в стране составил 146 квадриллионов риалов (около 109 млрд долларов США). Годом ранее за аналогичный период показатель составлял 99,4 квадриллиона риалов (примерно 74 млрд долларов США).

Отмечается, что на конец 11-го месяца прошлого года объем наличных денег в структуре ликвидности составил 38 квадриллионов риалов (около 28,3 млрд долларов США). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 51,6%. Годом ранее он составлял 25 квадриллионов риалов (около 18,6 млрд долларов США).

В то же время объем квазиденег в структуре ликвидности составил 108 квадриллионов риалов (около 80,6 млрд долларов США), увеличившись на 45,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда он находился на уровне 74,3 квадриллиона риалов (примерно 55,3 млрд долларов США).

В статистике отмечается, что снижение ликвидности после 22 мая 2019 года свидетельствует о реализации Центральным банком Ирана программы, связанной с национальной валютой, а также о том, что процесс развивается в правильном направлении.

Отметим, что государства стремятся направлять рост ликвидности в конструктивное русло. При его правильной ориентации это способствует экономическому развитию, росту занятости и снижению инфляции. Неверное направление потоков ликвидности в Иране, напротив, не привело к экономическому росту и стало одной из причин усиления инфляционного давления.