Грузия увеличила импорт природного газа из Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В январе-апреле текущего года из Азербайджана в Грузию было экспортировано 1,118 миллиарда кубометров природного газа (в газообразном состоянии) на сумму 132,1 миллиона долларов США.

Об этом говорится в отчете "Внешнеторговые связи Азербайджана в январе-апреле 2026 года", опубликованном Государственным комитетом по статистике.

Согласно данным, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель в стоимостном выражении вырос на 10,6 миллиона долларов, или на 8,7%, а в объемном выражении - на 123 миллиона кубометров или на 12,4%.

В целом, в январе-апреле 2026 года Азербайджан экспортировал в 8 стран 8,416 миллиарда кубометров природного газа (в газообразном состоянии) на сумму 2,536 миллиарда долларов США. Это на 53 миллиона долларов, или на 17,3% меньше в стоимостном выражении, и на 256 миллиона кубометров, или на 3,1% больше в объемном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Кроме того, в январе-апреле 2026 года Азербайджан импортировал из одной страны — Исламской Республики Иран — 168 миллиона кубометров природного газа (в газообразном состоянии) на сумму 11,307 миллиона долларов США. В январе-апреле прошлого года данные об экспорте природного газа из Азербайджана в Иран не были опубликованы.

Напомним, что в рамках визита премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе в Азербайджан для участия в 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) стороны подписали ряд межправительственных соглашений, предусматривающих поставки природного газа в Грузию, а также продолжение транзита дополнительных объемов азербайджанского газа на международные рынки. По словам главы грузинского правительства, достигнутые договоренности имеют особое значение для экономического развития страны, укрепления ее энергетической безопасности и дальнейшего усиления транзитной функции Грузии.

И.Кобахидзе отметил, что в результате переговоров сторонам удалось достичь выгодных договоренностей по поставкам и транзиту газа, включая согласование необходимых объемов и условий поставок. Он также сообщил, что срок действия 20-летнего соглашения между Азербайджаном и Грузией о закупке природного газа был продлен еще на 20 лет, что станет важным фактором обеспечения долгосрочной энергетической безопасности страны.

Отметим, что в рамках Бакинской энергетической недели заместитель министра экономики и устойчивого развития Грузии Инга Пхаладзе в интервью Trend заявила о ключевой роли регионального энергетического сотрудничества и взаимосвязанности для обеспечения стабильности и устойчивости энергетических систем.

"Такие форматы взаимодействия позволяют странам лучше справляться с внешними шоками, сохранять способность к принятию самостоятельных решений и укреплять энергетическую безопасность.

Для Грузии приоритетным направлением является укрепление энергетической безопасности, которая не может быть обеспечена в одиночку и требует тесного сотрудничества с соседними государствами, включая Азербайджан. Грузия и Азербайджан являются многолетними партнёрами, в том числе в сфере поставок природного газа и электроэнергии, особенно в зимний период", - сказала она

Кроме того, она отметила, что Грузия активно взаимодействует с Азербайджаном, Румынией и другими европейскими странами в рамках региональных энергетических инициатив, направленных на развитие связуемости и укрепление энергетических связей между Южным Кавказом и Европой.