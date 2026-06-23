Назван текущий объем сбора попутного газа в Иране

БАКУ/Trend/ - Правительство Ирана уделяет серьезное внимание сбору попутного газа (flare gas), добываемого вместе с сырой нефтью.

Об этом заявил директор управления по контролю за добычей нефти и газа Национальной иранской нефтяной компании Реза Хилаи.

"Благодаря вводу в эксплуатацию новых объектов по сбору попутного газа на территории компании "Южные нефтяные зоны" объем собираемого попутного газа увеличен до 9 миллионов кубических метров в сутки", — отметил он.

По его словам, до начала деятельности нынешнего правительства Ирана (находится у власти с августа 2024 года), на территории компании "Южные нефтяные зоны" собиралось около 5 миллионов кубических метров попутного газа в сутки.

Хилаи добавил, что по стране вместе с сырой нефтью добывается 80 миллионов кубических метров попутного газа в сутки. Часть этого объема передается на заводы NGL и другие производственные предприятия на территории компании "Южные нефтяные зоны". Другая часть сжигается из-за отсутствия возможностей для переработки, очистки, повышения давления и транспортировки на заводы.

"Тем не менее в настоящее время, с учетом условий добычи сырой нефти, добывается 40–50 миллионов кубических метров попутного газа в сутки. Этот объем варьирует в зависимости от роста или снижения добычи нефти и ежегодно определяется исходя из текущих условий", — сказал он.

Представитель компании заявил, что для полного сбора попутного газа необходим завод с полной технической оснащенностью и перерабатывающими мощностями. Попутный газ после добычи, приема и очистки превращается в продукцию, пригодную для использования. Для строительства газоперерабатывающего завода с целью полного сбора попутного газа требуется от 7 до 10 лет.

Хилаи добавил, что наряду с долгосрочными программами, также разработаны краткосрочные программы продолжительностью от 18 до 30 месяцев для сбора попутного газа. Долгосрочные программы включают 5 проектов: 2 проекта по сбору попутного газа с нефтяных месторождений к востоку от реки Карун, проект NGL-3200 к западу от реки Карун, проект NGL-3100 в Дехлоране и проект завода NGL на острове Харг.

"До конца деятельности нынешнего правительства Ирана (август 2028 года) поставлена цель собирать 35 миллионов кубических метров попутного газа в сутки. Для реализации этого объема потребуются инвестиции в размере около 6 миллиардов долларов. На данный момент привлечено 4,5 миллиарда долларов, и это инвестиции частного сектора", — сказал он.

Отметим, что потенциал сбора попутного газа в Иране в рамках долгосрочных программ оценивается примерно в 1,9 миллиарда кубических метров в сутки.

Согласно анализу Trend, Иран, являющийся членом Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК), проявляет интерес к сбору попутного газа, добываемого вместе с сырой нефтью. Несмотря на неоднократные призывы правительственных чиновников в последние годы к принятию серьезных мер в этом направлении, фактически эти шаги не были реализованы в полной мере по ряду причин. Недостаток инвестиций, технологий и другие факторы препятствовали полноценному сбору попутного газа.