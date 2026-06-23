Обнародованы объемы добычи сырой нефти в Азербайджане за 5 месяцев

БАКУ /Trend/ - В январе–мае текущего года в Азербайджане было добыто 11 миллионов 61 тысяча тонн сырой нефти (включая газовый конденсат).

Об этом говорится в информации Государственного комитета статистики Азербайджана.

Согласно информации, данный показатель на 377,6 тысячи тонн, или на 3,3 процента, меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За отчетный период из общего объема добычи сырой нефти 11 миллионов 33 тысячи тонн пришлось на товарную сырую нефть, что на 378,3 тысячи тонн, или на 3,3 процента, меньше по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года.

В целом в январе–мае текущего года общий объем производства в добывающей промышленности Азербайджана составил 16,7 миллиарда манатов, что на 0,4 процента меньше по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года.

Вместе с тем, согласно данным Государственного таможенного комитета, за первые пять месяцев текущего года Азербайджан экспортировал более чем в десять стран 8 миллионов 829 тысяч тонн сырой нефти и продуктов сырой нефти, полученных из битуминозных пород, на сумму 5 миллиардов 121 миллион долларов США. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года стоимость экспорта указанной продукции сократилась на 521,3 миллиона долларов США, или на 9,2 процента, а объем — на 1 миллион 535 тысяч тонн, или на 14,8 процента.

На фоне снижения показателей добычи и экспорта Азербайджан продолжает политику диверсификации экономики. В последние годы развитие ненефтяного сектора остается одним из основных направлений государственной экономической политики. Увеличиваются инвестиции в промышленность, сельское хозяйство, информационно-коммуникационные технологии, транспортно-логистическую сферу, туризм и возобновляемую энергетику, реализуются меры по диверсификации экспорта и расширению доступа ненефтяной продукции на внешние рынки. Цель заключается в постепенном снижении зависимости экономики от нефтяных доходов и обеспечении устойчивого экономического роста. В этом контексте руководство страны подчеркивает, что ненефтяные отрасли являются основным направлением развития с точки зрения инвестиций.

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на пресс-конференции, посвященной итогам Ежегодных встреч Группы Исламский банк развития 2026 года в Баку отметил:

"Основное внимание Азербайджана направлено на развитие ненефтегазовой экономики, и этот сектор за последние пять-шесть лет превратился в основной драйвер экономического роста в стране. Инвестиционные возможности в основном охватывают ненефтяное промышленное производство, горнодобывающую отрасль и критически важные минералы, сельское хозяйство и агропереработку, а также транспорт и логистику".