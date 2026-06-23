Азербайджанская нефть подешевела

БАКУ /Trend/ - Цена азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста снизилась по сравнению с предыдущим показателем на 2,52 доллара США, или на 3%, составив 80,43 доллара США за баррель.
Об этом сообщил Trend источник на нефтяном рынке.
Отмечается, что в турецком порту Джейхан цена одного барреля нефти марки «Azeri Light» на базе FOB снизилась на 2,61 доллара США, или на 3,2%, и составила 78,13 доллара США.
Цена сырой нефти марки URALS по сравнению с предыдущим показателем снизилась на 2,84 доллара США, или на 5,2%, составив 51,87 доллара США за баррель.
Цена одного барреля нефти марки Dated Brent, добываемой в Северном море, по сравнению с предыдущим показателем снизилась на 4,05 доллара США, или на 5%, составив 76,27 доллара США за баррель.
В государственном бюджете Азербайджана на 2026 год средняя цена нефти заложена на уровне 65 долларов США за баррель.