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Азербайджанская нефть подешевела

Энергетика Материалы 23 июня 2026 09:37 (UTC +04:00)
Азербайджанская нефть подешевела
Айтадж Ширалиева
Айтадж Ширалиева
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БАКУ /Trend/ - Цена азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста снизилась по сравнению с предыдущим показателем на 2,52 доллара США, или на 3%, составив 80,43 доллара США за баррель.

Об этом сообщил Trend источник на нефтяном рынке.

Отмечается, что в турецком порту Джейхан цена одного барреля нефти марки «Azeri Light» на базе FOB снизилась на 2,61 доллара США, или на 3,2%, и составила 78,13 доллара США.

Цена сырой нефти марки URALS по сравнению с предыдущим показателем снизилась на 2,84 доллара США, или на 5,2%, составив 51,87 доллара США за баррель.

Цена одного барреля нефти марки Dated Brent, добываемой в Северном море, по сравнению с предыдущим показателем снизилась на 4,05 доллара США, или на 5%, составив 76,27 доллара США за баррель.

В государственном бюджете Азербайджана на 2026 год средняя цена нефти заложена на уровне 65 долларов США за баррель.

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