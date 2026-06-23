Торговый рост Узбекистана и Турции ускоряет развитие логистических коридоров

БАКУ /Trend/ - Недавняя встреча представителей узбекского и турецкого бизнеса в Торгово-промышленной палате Искендеруна служит еще одним свидетельством растущей стратегической важности сотрудничества в сфере логистики в экономических отношениях между Узбекистаном и Турцией. Хотя в ходе обсуждений затрагивались вопросы торговли, инвестиций и экспортных возможностей, их основное значение заключается в том, что они демонстрируют, как обе страны уделяют все больше внимания транспортной интеграции и развитию цепочек поставок в качестве основы для будущего экономического роста.

Растущее внимание к сотрудничеству в сфере логистики отражает более широкое расширение экономических связей между Узбекистаном и Турцией. В ходе узбекско-турецкого бизнес-форума, состоявшегося в мае 2026 года, официальные лица отметили, что за предыдущие пять лет объем двусторонней торговли вырос на 43,8%, достигнув в 2025 году 3,02 млрд долларов. В прошлом году турецкие инвестиции в Узбекистан достигли 3,2 млрд долларов, а в настоящее время в стране действуют около 2 000 совместных предприятий в таких секторах, как строительство, логистика, текстильная промышленность и производство. По мере дальнейшего роста объемов торговли и инвестиций все большее значение приобретает потребность в эффективной транспортной и логистической инфраструктуре.

За последние несколько лет логистика стала одной из ключевых основ двустороннего сотрудничества. Будучи страной, не имеющей выхода к морю, Узбекистан в значительной степени зависит от эффективных транзитных маршрутов для выхода на международные рынки. В то же время Турция занимает уникальное географическое положение, связывая Центральную Азию с Европой, Средиземноморьем и Ближним Востоком. Таким образом, укрепление логистических связей между двумя странами приносит взаимную выгоду, помогая Узбекистану улучшить доступ к мировым рынкам и одновременно укрепляя роль Турции как транзитного и дистрибьюторского хаба для товаров из Центральной Азии.

Эти приоритеты нашли отражение на встрече в Искендеруне. Наряду с обсуждением вопросов расширения объемов торговли, участники уделили особое внимание совершенствованию логистических сетей и налаживанию более тесного сотрудничества между предприятиями, занимающимися грузоперевозками, складированием и экспортно-ориентированным производством. Визит узбекской делегации в промышленную зону Искендеруна и на логистические объекты еще раз подчеркнул практическую направленность этих усилий, предоставив возможность ознакомиться с инфраструктурой, практиками управления цепочками поставок и потенциальными партнерскими отношениями с турецкими логистическими операторами.

Растущий акцент на сотрудничестве в сфере логистики также совпадает с повышением интереса к Транскаспийскому международному транспортному маршруту, известному как Средний коридор, который соединяет Центральную Азию с Европой через Каспийское море, Южный Кавказ и Турцию. Как Узбекистан, так и Турция работают над укреплением своих позиций в формирующихся евразийских цепочках поставок. Для Узбекистана углубление сотрудничества с турецкими логистическими операторами может улучшить доступ к европейским и средиземноморским рынкам, в то время как Турция может укрепить свою роль в качестве ключевого транзитного узла для грузов, следующих на запад из Центральной Азии.

Расширение сотрудничества в сфере логистики совпадает с усилиями Узбекистана по диверсификации своих экспортных рынков и транспортных маршрутов. Поскольку страна стремится увеличить экспорт продукции с более высокой добавленной стоимостью, включая текстиль, продукты питания, химикаты и промышленные товары, эффективная логистика приобретает все большее значение. В этих секторах конкурентоспособные транспортные расходы и надежные сроки доставки зачастую не менее важны, чем сами производственные мощности.

Расширение сотрудничества с турецкими логистическими компаниями может помочь узбекским экспортерам более эффективно выходить на рынки Средиземноморья и Европы, укрепляя их конкурентоспособность за рубежом.

Важность логистики также очевидна в более широком контексте развития экономических отношений между Узбекистаном и Турцией. Хотя правительства обеих стран неоднократно подчеркивали намерение по дальнейшему увеличению товарооборота, достижение этой цели потребует не только укрепления торговых связей, но и совершенствования транспортной инфраструктуры, таможенных процедур и интеграции цепочек поставок. По мере роста объемов торговли логистика всё в большей степени становится тем механизмом, который позволяет преобразовать экономическое сотрудничество в ощутимые экономические результаты.

На этом фоне встречу в Искендеруне следует рассматривать не как отдельное деловое мероприятие, а как часть более широкой тенденции к углублению логистической интеграции между Узбекистаном и Турцией. Интерес, проявленный турецкими компаниями к посещению Узбекистана в конце этого года для обсуждения партнерских отношений в сфере промышленности и экспортно-импортной деятельности, свидетельствует о том, что обе стороны видят значительный нереализованный потенциал в расширении сотрудничества в сфере логистики.

По мере того как Узбекистан продолжает стремиться к росту, ориентированному на экспорт, и диверсификации экономики, укрепление логистических связей с Турцией, вероятно, будет играть всё более важную роль. Обсуждения в Искендеруне демонстрируют, что обе страны в настоящее время рассматривают логистику не просто как вспомогательную услугу, а как стратегический инструмент для расширения торговли, привлечения инвестиций и укрепления региональной связности в Евразии.