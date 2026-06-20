В Любляне состоялась премьера фильма "Их Мехди, наш Михайло" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В знаменитом кинотеатре "Кинодвор" в Любляне состоялась премьера документального фильма "Их Мехди, наш Михайло" (Njihov Mehdi, naš Mihajlo), посвящённого героическому пути легендарного партизана, отважного сына Азербайджана Мехти Гусейнзаде. Об этом говорится в сообщении Агентства кино Азербайджана (ARKA).

Картина создана телерадиокомпанией RTV Slovenija по сценарию и в постановке Звездана Мартича. В годы Второй мировой войны Мехди Гусейнзаде принимал активное участие в антифашистском сопротивлении, мужественно сражаясь вместе со словенским народом за освобождение Словении и Югославии от оккупации. Его отвага, стойкость и преданность идеалам свободы сделали его одной из самых ярких фигур партизанского движения.

Съёмки документальной ленты проходили в марте 2026 года в Азербайджане - в Баку, посёлке Новханы Абшеронского района, а также в Огузском и Исмаиллинском районах страны.

Проект реализован при поддержке Агентства кино Азербайджана при министерстве культуры. Продвижение за рубежом исторического наследия страны и памяти о национальных героях является одним из ключевых направлений деятельности агентства.

В создании документального фильма также приняли участие и оказали поддержку киностудия "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы, Государственный кинофонд Азербайджана, посольство Азербайджана в Словении с резиденцией в Вене, Азербайджанский культурный центр в Вене, Национальный музей азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви, "Азербайджанское телевидение и радиовещание" (AzTV), а также Общество дружбы Словения - Азербайджан, мэрия Нова-Горицы и местная община Шемпас.

На премьере фильма выступили посол Азербайджана в Словении Ровшан Садыгбейли, генеральный директор ARKA Рашад Азизов, режиссёр и сценарист картины Звездан Мартич, а также историк и депутат Национальной ассамблеи Словении Мартин Премк.

На мероприятии было подчеркнуто, что глубокое уважение, с которым в Словении относятся к памяти легендарного азербайджанского партизана Мехти Гусейнзаде, еще сильнее укрепляет дружественные связи между нашими народами. Выступавшие поблагодарили от всего сердца азербайджанский народ за героя, который, прибыв из далекого края, стал для Словении родным, разделил с ней общую судьбу и отдал свою жизнь ради свободы её народа.

В ближайшее время документальная лента будет представлена и бакинской публике.

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