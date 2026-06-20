Состоялась рабочая встреча военных представителей Азербайджана и Беларуси (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с Планом двустороннего военного сотрудничества между министерством обороны Азербайджанской Республики и министерством обороны Республики Беларусь на 2026 год Азербайджан посетила делегация во главе с начальником Управления службы войск министерства обороны Беларуси полковником Дмитрием Жуковским.

Об этом сообщается в информации, распространенной пресс-службой министерства обороны Азербайджана.

Согласно информации, в ходе рабочей встречи на тему «Обеспечение правопорядка и организация охраны военных объектов» начальник Главного управления внутренней безопасности и расследований министерства обороны Азербайджана генерал-майор Азер Ибрагимов поприветствовал гостей.

Генерал-майор А.Ибрагимов отметил, что отношения между Азербайджаном и Беларусью, основанные на дружбе и братстве, опираются на взаимное доверие и поддержку.

Полковник Д.Жуковский поблагодарил за оказанное гостеприимство и подчеркнул важность расширения возможностей для совместной деятельности.

На встрече, в которой также принимал участие военный атташе Республики Беларусь в Азербайджане, членам делегации была предоставлена подробная информация об основных направлениях деятельности Главного управления, даны подробные ответы на вопросы, представляющие взаимный интерес.

Затем гости посетили Управление военной полиции министерства обороны. Сначала были возложены цветы к бюсту общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, установленному на территории управления, почтена его светлая память.

Заместитель начальника Главного управления внутренней безопасности и расследований министерства обороны – начальник Управления военной полиции генерал-майор Эльгюн Алиев поприветствовал гостей и подчеркнул важность взаимных визитов и подобных встреч с точки зрения расширения военного сотрудничества и обмена опытом.

В ходе встречи гостям был представлен брифинг об истории, структуре и деятельности Управления военной полиции, его материально-техническом обеспечении и программе подготовки. Стороны также обменялись мнениями по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес. Белорусская делегация ознакомилась со служебными помещениями и спортивным залом.

В заключение стороны обменялись памятными подарками, было сделано совместное фото на память.