В Гяндже представлена масштабная культурная гастрольная программа (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках масштабной культурной гастрольной программы, реализуемой по инициативе Министерства культуры Азербайджана, в городе Гянджа состоялся концерт симфонической музыки, сообщили Trend Life в пресс-службе ведомства.

С марта текущего года проект объединяет ведущие художественные коллективы страны, охватывая Баку и регионы, формируя единое культурное пространство. В рамках программы Азербайджанская государственная академическая филармония имени Муслима Магомаева выступила с коллективами Государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли и Государственной хоровой капеллы.

Концерт прошёл на сцене Гянджинской государственной филармонии имени Фикрета Амирова. В программе прозвучала оратория "Чанаккале–1915" выдающегося азербайджанского композитора, народного артиста Васифа Адигезалова.

Произведение было исполнено под управлением народного артиста, дирижёра Ялчина Адыгезалова и произвело сильное эмоциональное впечатление на слушателей. Хоровая партия под руководством главного хормейстера, народной артистки Гюльбаджи Имановой отличилась выразительностью и слаженностью звучания.

В концерте приняли участие народный артист Самир Джафаров, вокалисты Махир Тагизаде, Селджан Фермор-Хескет, Гюнель Асадова, а также поэт Рустам Бехруди.

Оратория, отличающаяся глубокой эмоциональностью, была встречена зрителями с большим интересом и продолжительными аплодисментами. В произведении ярко отражены темы героизма, любви к Родине и национального единства.

Отметим, что цель проекта - активизация культурной жизни в регионах, популяризация высокого искусства.

