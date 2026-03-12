Глобальный Бакинский форум подтверждает приверженность Азербайджана конструктивному диалогу - премьер-министр Коста-Рики

БАКУ/Trend/ - Глобальный Бакинский форум подтверждает приверженность Азербайджана поощрению открытого и конструктивного диалога в момент, когда международная система сталкивается с комплексными вызовами.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил избранный первый вице-президент Коста-Рики Франсиско Гамбоа на открытии XIII Глобального Бакинского форума на тему "Преодоление разногласий в мире в переходный период".

"Мир переживает рост геополитической напряженности, значительную экономическую неопределенность и кризис легитимности, затрагивающий многосторонние институты. В этом контексте платформа, предоставляемая сегодня Азербайджаном и Международным центром Низами Гянджеви, бесценна. Это место, где представители с разными идеологическими, политическими, экономическими и геостратегическими взглядами могут находить общие точки соприкосновения, формировать доверие и работать над взаимовыгодными решениями", - сказал он.

По его словам, дипломатия и уважение международного права всегда должны преобладать.

Гамбоа отметил, что Коста-Рика твердо привержена международному праву, правам человека, международному гуманитарному праву и мирному разрешению споров.