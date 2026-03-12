Доверь свои планы на поездку Yelo App!

Приближаются длинные мартовские каникулы — самое время для путешествий! Но сбор документов и поиск страховки перед поездкой могут занимать много времени. Yelo Bank собрал всё необходимое для твоей поездки в одном приложении. Теперь все важные задачи можно решить прямо в Yelo App.



Страхование путешествий — онлайн в несколько кликов!



Чтобы защитить себя от непредвиденных ситуаций, тебе не нужно никуда идти. Оформи страховку полностью онлайн через Yelo App. Этот страховой пакет покрывает многое - от медицинских расходов до задержки рейса. Просто расслабься и наслаждайся отдыхом, а о безопасности позаботится Yelo.



Справка для посольства: закажи с доставкой на дом!



Заказ банковской справки для визы теперь тоже доступен онлайн. Заказать документ для посольства можно прямо в приложении. Мы подготовим справку и доставим её курьером по твоему адресу всего за 1 рабочий день. Больше никаких очередей — трать время на сборы чемодана, а не на походы в банк.



Yelo App с тобой 24/7, чтобы каждая твоя поездка прошла идеально. Скачивай наше яркое приложение и пользуйся всеми банковскими услугами в цифровом формате. Скачать приложение: https://ylb.az/seyahetsigortasi.



