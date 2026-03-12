Азербайджан показал, что ДН может быть платформой, вносящей эффективный вклад в региональное сотрудничество - Хикмет Гаджиев

БАКУ /Trend/ - Азербайджан является сторонником многостороннего подхода. Многосторонность важна для малых и средних стран, поскольку обеспечивает равенство.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев на панельной дискуссии «Кризис многосторонности: переосмысление глобального сотрудничества» в рамках XIII Глобального Бакинского форума.

«В то же время это даёт возможность участвовать в дискуссиях за столом переговоров, что позволяет вносить вклад в формирование глобальных или региональных решений. Мы также можем способствовать формированию глобального пространства. Считаю, что говоря о кризисе многосторонности, необходимо применять более разнообразный подход к повестке дня. Если рассматривать многосторонность в широком смысле, исходя из терминологии ООН, первая область - это мир и безопасность. Именно в этой сфере наблюдается кризис. Вместе с тем многосторонность охватывает и другие области: социальную, экономическую, а также определённые технические и гуманитарные направления. В этих сферах можно говорить о некоторых успешных историях. Первая область - мир и безопасность - в основном связана с деятельностью и мандатом Совета Безопасности ООН. Здесь существуют проблемы недемократической и недостаточно представительной структуры Совета Безопасности ООН, дефицита глобального консенсуса и сотрудничества, а также фрагментации», - отметил Х.Гаджиев.

Он подчеркнул, что в результате этого возможности Совета Безопасности ООН по применению мер в вопросах обеспечения глобального мира и безопасности в настоящее время крайне ограничены.

«Когда Азербайджан присоединился к Движению неприсоединения, звучала определённая критика. Некоторые говорили, что эта организация устарела и утратила актуальность. Однако председательство Азербайджана в 2019–2022 годах показало, что Движение неприсоединения является живой и эффективной платформой, которая может способствовать развитию многостороннего регионального сотрудничества. Пандемия COVID-19 также стала своего рода испытанием в этом контексте. Реальная деятельность Азербайджана продолжалась и на других многосторонних платформах. Например, на COP29 и в области климатической дипломатии. Это стало новым вызовом для Азербайджана, однако мы смогли обеспечить эффективное председательство. Председательство Азербайджана на COP29 способствовало принятию важных решений, таких как углеродный рынок, фонд ущерба и потерь», - сказал Х.Гаджиев.