Азербайджан инвестирует в качество городов и профессионалов, создающих и управляющих ими - Анаклаудия Россбах

БАКУ/Trend/ - Азербайджан инвестирует в качество городов и профессионалов, создающих и управляющих ими.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказала исполнительный директор Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) Анаклаудия Россбах на открытии XIII Глобального Бакинского форума на тему "Преодоление разногласий в мире в переходный период".

Она отметила, что приветствует решение правительства объявить 2026 год в Азербайджане годом градостроительства и архитектуры.

"Это мощный сигнал: в то время как некоторые ставят под вопрос глобализацию, Азербайджан инвестирует в качество своих городов и сообществ, а также в профессионалов, которые проектируют города и управляют ими",- сказала она.

Россбах отметила важность форума WUF13, который пройдет в Баку в мае. По ее словам, это глобальная платформа UN-Habitat по устойчивому городскому развитию.

Кроме того, она подчеркнула значимость Глобального Бакинского форума как площадки, где лидеры и эксперты могут откровенно обсуждать состояние мира и будущее многосторонности.

"В сегодняшних условиях эта роль важнее, чем когда-либо. Мы собираемся в период сильного геополитического напряжения и наложения множества кризисов: конфликтов, климатических шоков, экономической неопределенности и роста недоверия", - сказала она.

Россбах отметила, что эта эпоха неопределенности также является кризисом городов и жилья.

"Более миллиарда человек проживают в неформальных поселениях и трущобах. Во многих регионах мира сочетание высокой стоимости жилья, ограниченной земли и климатических катастроф делает безопасное и адекватное жилье недоступным для слишком многих семей", - сказала она.

Россбах подчеркнула, что поэтому UN-Habitat ставит в центр внимания обеспечение адекватного жилья, земли и базовых услуг для всех.