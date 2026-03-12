Мир фундаментально меняется - Желька Цвиянович

БАКУ/Trend/ - Мир меняется быстро и фундаментально.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявила член Президиума Боснии и Герцеговины Желька Цвиянович на открытии XIII Глобального Бакинского форума на тему "Преодоление разногласий в мире в переходный период".

"Мир меняется быстро и фундаментально, и мы наблюдаем глубокую и далеко идущую трансформацию - политическую, экономическую, технологическую и социальную. В таких условиях тесные связи, партнерство и сотрудничество нужны как никогда. Те из нас, кто пришел из постсоциалистических обществ, хорошо знают, что каждый переход сопровождается трудностями, неопределенностью и серьезными вызовами. Тем не менее, мы также понимаем, что каждый кризис открывает возможности, если мы достаточно мудры, чтобы объединить наши ресурсы для создания лучших решений как для наших стран отдельно, так и на региональном или глобальном уровне", - сказала она.

Цвиянович отметила, что этот турбулентный период глобальных изменений также дает возможность восстановить определенный порядок в международных делах.

"За последние три десятилетия мы стали свидетелями несправедливости и лицемерия глобальных элит, особенно на Западе, которые слишком часто злоупотребляли самыми ценностями, которые они декларируют", - заявила она.

Цвиянович подчеркнула, что диалог - это именно то, что нужно каждому цивилизованному политическому сообществу, а также каждому региону и миру в целом.

"Чтобы эффективно решать внутренние и глобальные разделения, необходимо сначала понять их коренные причины. Не менее важно желание слушать друг друга и признавать разные точки зрения, а не отмахиваться от них", - сказала она.