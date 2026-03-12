В Азербайджане создана Гильдия каскадёров: "Мы - невидимые герои этого искусства"

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджане создана Гильдия каскадеров для развития национальной киноиндустрии, сообщил Trend Life cоучредитель организации Саин Фархад. Другим соучредителем является Сархан Тагиев.

Гильдия каскадёров Азербайджана будет вести свою деятельность в широком масштабе, применяя системный и профессиональный подход. Основной целью организации является развитие каскадёрского искусства в стране, объединение профессионалов отрасли на одной платформе, повышение стандартов безопасности и достижение международного уровня подготовки боевых, экшн- и рискованных трюковых сцен в отечественном кино.

"Каскадёрское искусство в азербайджанском кинематографе существует уже многие годы, однако сегодня настало время для более сильной организационной структуры и перехода на новый этап развития. Гильдия ставит перед собой задачу объединить как опытных каскадёров, так и молодых талантливых представителей нового поколения, создавая профессиональную среду для обмена опытом и роста", - отметил Саин Фархад.

Кроме того, организация планирует расширять сотрудничество с международной киноиндустрией, привлекать зарубежные проекты в Азербайджан и содействовать участию азербайджанских каскадёров в мировых кинопроектах.

"Кино - это не только история. Это также риск, смелость и огромный труд, который остаётся за кадром. За несколькими секундами экранной боевой сцены стоят месяцы тренировок, точное планирование и высокий профессионализм. Каскадёры - невидимые герои этого искусства", - добавил Саин Фархад, выразив благодарность всем, кто поддержал создание организации и служит развитию азербайджанского кино.

