В Дубае прогремели взрывы после падения иранского дрона

БАКУ/Trend/ - Из центра города Дубай в Объединённых Арабских Эмиратах раздаются сильные взрывы.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на иностранные СМИ.

По имеющейся информации, один из взрывов произошел из-за того, что дрон, принадлежащий Ирану, упал на жилое здание. После взрыва в здании возник пожар, все находившиеся внутри люди были эвакуированы.

Напомним, что 26 февраля в Женеве состоялся третий раунд переговоров между США и Ираном по иранской ядерной программе, однако договоренность достигнута не была.

28 февраля США и Израиль нанесли масштабные удары по военным объектам Ирана. В результате атак погибли Верховный лидер Ирана аятолла Сейид Али Хаменеи и ряд высокопоставленных военно-политических деятелей. В ответ Иран осуществил ракетные и беспилотные удары по Израилю и американским базам в регионе.

В последующие дни противостояние расширилось. США потопили в Индийском океане иранский фрегат IRIS Dena, а 8 марта Сейид Муджтаба Хаменеи был избран третьим Верховным лидером Ирана.

Конфликт поставил под серьезную угрозу безопасность региона и энергетический рынок.