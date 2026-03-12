Общество Красного полумесяца обнародовало число пораженных невоенных объектов в Иране

БАКУ/Trend/ - С 28 февраля США и Израиль нанесли удары по более чем 21,7 тысячам невоенным объектам на территории Ирана.

Как сообщает Trend, об этом заявил председатель Общества Красного полумесяца Ирана Пирхусейн Коливанд в ходе брифинга.

По его словам, были поражены 17,3 тысячи жилых домов, 4,12 тысячи коммерческих объектов и 160 медицинских центров.

Коливанд сообщил, что в результате военных авиаударов США и Израиля прекратили работу девять больниц.

Иранский чиновник отметил, что также были поражены 69 школ, 16 центров Общества Красного Полумесяца, 21 спасательный автомобиль и 19 машин скорой помощи.

Напомним, что 26 февраля в Женеве состоялся третий раунд переговоров между США и Ираном по иранской ядерной программе, однако договоренность достигнута не была.

28 февраля США и Израиль нанесли масштабные удары по военным объектам Ирана. В результате атак погибли Верховный лидер Ирана аятолла Сейид Али Хаменеи и ряд высокопоставленных военно-политических деятелей. В ответ Иран осуществил ракетные и беспилотные удары по Израилю и американским базам в регионе.

В последующие дни противостояние расширилось. США потопили в Индийском океане иранский фрегат IRIS Dena, а 8 марта Сейид Муджтаба Хаменеи был избран третьим Верховным лидером Ирана.

Конфликт поставил под серьезную угрозу безопасность региона и энергетический рынок.