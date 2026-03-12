Требуется реорганизация ООН и ее Совета Безопасности - бывший премьер-министр Норвегии

БАКУ /Trend/ - Требуется реорганизация ООН и Совета Безопасности ООН.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал бывший премьер-министр Норвегии Хьелль Магне Бунневик в ходе XIII Глобального Бакинского форума на тему "Преодоление разногласий в мире в переходный период".

"Мы сталкиваемся с новым международным порядком, а точнее с хаосом на международной арене на данный момент. Сейчас у нас международный беспорядок. Международного порядка больше нет. Такая ситуация. И она очень опасна. После Второй мировой войны мы создали новый международный порядок, создали ООН и несколько ее организаций", - сказал он.

Бывший премьер-министр Норвегии отметил, что сейчас Организация Объединённых Наций ослабла: "Создать новый устойчивый международный порядок - это главная задача сегодняшнего дня. Я считаю, что в будущем более значимую роль будут играть региональные организации. Региональные, а не глобальные, особенно в вопросах безопасности. Нам нужно быть готовыми к меньшей, но, надеюсь, более эффективной ООН в будущем".

По его словам, устойчивое развитие, новый международный порядок и справедливый баланс сил требуют реорганизации ООН и Совета Безопасности ООН.

"Баланс сил в Совете Безопасности ООН совершенно несправедлив. Он устарел. Подумайте об этом. У Африки нет постоянного места в Совете Безопасности ООН. У Латинской Америки нет постоянного места. У арабского мира нет постоянного места. А мы сидим с двумя постоянными членами от Западной Европы. Что это такое? Это не баланс сил, это дисбаланс. Следовательно, состав Совета Безопасности устарел. Необходимо создать новую структуру", - сказал Хьелль Магне Бунневик.