Политика Материалы 12 марта 2026 11:06 (UTC +04:00)
В своем выступлении на XIII Глобальном Бакинском форуме Президент Ильхам Алиев затронул тему роста цен на нефть и на газ
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

Гюльнара Керимова
Гюльнара Керимова
БАКУ/ Trend/ - В своём выступлении на XIII Глобальном Бакинском форуме Президент Ильхам Алиев затронул тему роста цен на нефть и на газ.

Как сообщает Trend, глава государства, в частности, сказал: «Мы наблюдаем беспрецедентный рост цен на нефть и на газ. Это создает проблемы для потребителей. И не только для них. Если кто-то думает, что такие несбалансированные цены выгодны только нефтедобывающим странам и странам-экспортерам, то он заблуждается». Президент отметил, что Азербайджан выступает за более сбалансированные и предсказуемые цены на нефть.

