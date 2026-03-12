Еще одно преимущество для пользователей Birbank: больше не нужно сканировать чеки для возврата НДС

Первый цифровой банк страны Birbank продолжает предлагать своим клиентам инновационные финансовые решения. В результате социального сотрудничества с Государственной налоговой службой процесс возврата НДС для пользователей Birbank стал еще удобнее.

Теперь при оплате через POS терминалы, принадлежащие Kapital Bank/Birbank и Paşa Bank, больше нет необходимости считывать QR код или сканировать чеки для возврата НДС. При оплате картой Birbank через указанные POS терминалы чек автоматически добавляется в раздел «Последние добавленные чеки» в приложении Birbank, а сумма НДС в течение следующих 30 дней зачисляется на баланс. Чтобы воспользоваться данной функцией, достаточно активировать кнопку «Добавлять чеки автоматически» в разделе «ƏDV geri al» в мобильном приложении Birbank.

На первом этапе данная функция доступна только для карт Birbank. Нововведение действует во многих объектах общественного питания и торговли по всей стране, включая магазины, рестораны и аптеки. В ближайшее время планируется расширить проект и охватить им все точки торговли и обслуживания.

Для получения более подробной информации: https://birbank.az/edvavtoskan

Birbank, являющийся торговой маркой Kapital Bank и постоянно предлагающий новейшие цифровые решения и банковские продукты, обслуживает клиентов через мобильное приложение с более чем 3 миллионами активных пользователей, а также через крупнейшую в Азербайджане сеть из 114 филиалов и 53 отделений. До 2025 года банк предоставлял услуги своим клиентам под названием Kapital Bank – первого банка страны и входит в состав PASHA Holding. Kapital Bank продолжает свою деятельность как финансовый институт. Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах банка вы можете посетить сайт birbank.az обратиться в справочный центр 196 или на страницы банка в различных социальных сетях.