Президент Ильхам Алиев: Мир с Арменией существует не только на бумаге

БАКУ/ Trend/ - Мир с Арменией существует не только на бумаге. Хотя существующая Совместная декларация была подписана и парафирована несколько месяцев назад, мы уже чувствуем мир на местах.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в выступлении на церемонии открытия XIII Глобального Бакинского форума.

Подчеркнув, что вдоль наших границ больше нет места перестрелкам, жертвам и потерям, глава государства отметил: «Мы сняли ограничения на транспортировку товаров, поступающих в Армению с разных направлений. Мы возобновили торговлю и экспорт необходимых нефтепродуктов в эту страну».