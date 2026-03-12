Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан будет и впредь вносить вклад в энергетическую безопасность

Политика Материалы 12 марта 2026 11:19 (UTC +04:00)
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

Гюльнара Керимова
БАКУ/ Trend/ - По объемам экспортируемого трубопроводного газа и географическому охвату Азербайджан является страной номер один в мире.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в выступлении на церемонии открытия XIII Глобального Бакинского форума.

Глава государства отметил, что объемы экспорта в настоящее время растут и будут продолжать расти. Это важный фактор энергетической безопасности для многих стран. Как надежный поставщик нефти на международные рынки, Азербайджан будет и впредь вносить свой вклад в обеспечение энергетической безопасности.

