На освобождённых территориях Азербайджана будут организованы новрузовские ярмарки

БАКУ /Trend/ - По случаю праздника Новруз ОАО «Аграрные закупки и снабжение», действующее при министерстве сельского хозяйства, организует ярмарки «Из села в город» в 12 населенных пунктах. Главная цель организации ярмарок – обеспечение доступа на рынок продукции местных фермеров в праздничные дни, а также реализация натуральной, местной и здоровой сельхозпродукции для жителей городов.

Как сообщает Trend, об этом распространило информацию министерство сельского хозяйства Азербайджана.

В ярмарках примут участие 146 фермеров из 25 регионов, которые представят на продажу 145 видов сельскохозяйственной и продовольственной продукции. Для контроля за качеством реализуемой продукции на ярмарке, которая откроется по адресу: улица Фатали хана Хойского, 5 (рядом со станцией метро «Гянджлик»), будет ежедневно работать передвижная пищевая лаборатория Агентства по пищевой безопасности Азербайджана. Граждане смогут воспользоваться услугами лаборатории, чтобы узнать показатели качества любой предлагаемой на ярмарке продукции.

Ярмарки по случаю Новруза пройдут с 09:00 до 19:00 по адресу: улица Фатали хана Хойского, 5 (Наримановский район города Баку, рядом со станцией метро «Гянджлик»), а также в 11 дополнительных пунктах, в том числе в регионах.

Так, с 13 по 17 марта ярмарки будут работать в различных районах столицы – у выходов станций метро «Ахмедли», «Нефтчиляр», «Нариман Нариманов», «Проспект Азадлыг» и «Академия наук», а также в регионах – город Сумгайыт (напротив Дворца культуры химиков), город Ханкенди (рядом со Студенческим городком), на проспекте Гейдара Алиева, 541 города Агдаш и на территории жилого комплекса «Гарант» в поселке Мехдиабад Абшеронского района.

Кроме того, 16 марта в селе Хоровлу Джебраильского района будут организованы передвижные ярмарки, а 17 марта – в селе Агалы Зангиланского района.

Отметим, что на праздничных ярмарках «Из села в город» фермерам бесплатно будут предоставлены прилавки, весы и другое необходимое оборудование.