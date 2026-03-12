Геополитическая напряженность и рынок драгоценных металлов: влияние на цены золота и серебра

БАКУ /Trend/ - Продолжающаяся напряженность на Ближнем Востоке вызвала обеспокоенность на мировых финансовых рынках и направила инвесторов к более надежным активам. В этой ситуации на первый план выходят драгоценные металлы, особенно золото и серебро.

Об этом Trend заявил заместитель председателя Правления Общественного объединения "Ассоциация ювелиров Азербайджана", председатель Технического комитета по "Драгоценным металлам и камням", экономист Ровшан Амирджанов.

Он отметил, что тем не менее, объяснять происходящее на рынке только геополитическими факторами было бы неправильно. Существующая ситуация показывает, что на динамику цен одновременно влияет несколько факторов.

По его словам, одной из основных тенденций, наблюдаемых в последние дни на мировых финансовых и товарных рынках, является формирование цен на золото и нефть под влиянием разных факторов: "Хотя оба актива демонстрируют рост, причины этого повышения различны. На динамику цен на нефть в основном влияют риски поставок и оперативные новости. Золото же получает поддержку в условиях усиления геополитической неопределенности, когда инвесторы ищут более надежные активы".

Эксперт подчеркнул, что рост цен на золото наблюдается не только из-за геополитической напряженности: "На этот процесс серьезно влияют динамика курса доллара, ожидания по процентным ставкам и изменения на энергетическом рынке. Снижение цен на энергоносители усиливает ожидания возможного ослабления инфляционного давления. Это, в свою очередь, смягчает ожидания рынка относительно более жёсткой монетарной политики со стороны центральных банков. Для такого доходного актива, как золото, такая среда обычно создаёт дополнительную поддержку. В результате в текущих условиях участники рынка отдают предпочтение золоту как инструменту защиты от геополитических рисков, так и в ожидании относительно мягких финансовых условий".

Р. Амирджанов отметил, что в этом контексте особое стратегическое значение имеет Ормузский пролив: "Указанный маршрут считается одним из основных опорных пунктов глобальной системы энергоснабжения. Любые серьёзные перебои или рост рисков на этом направлении могут усилить ценовое давление на энергетические рынки, а также создать дополнительную напряженность на товарных рынках. Такое развитие событий может стать одним из факторов дополнительной поддержки для цен на золото. Поэтому инвесторы оценивают происходящее в регионе не только как политическое событие, но и как риск, напрямую влияющий на динамику рынка".

По словам эксперта, на текущем этапе на рынке золота формируются два основных направления: "С одной стороны, существует защитный спрос, обусловленный геополитическими рисками. С другой - влияние оказывают изменения цен на энергоносители, инфляционные ожидания и политика процентных ставок. Эти факторы иногда действуют в одном направлении, поднимая цену золота, а иногда создают краткосрочные колебания на рынке".

В ближайшее время наиболее реалистичным сценарием выглядит колебание цен на золото в широком диапазоне. Если напряжённость в регионе усилится, поток инвесторов к надёжным активам может возрасти, и золото перейдёт в новую фазу роста. Напротив, при усилении сигналов о дипломатическом смягчении и снижении давления на энергетическом рынке возможно краткосрочное снижение цен на золото.

Р. Амирджанов подчеркнул, что эти процессы имеют прямое значение и для азербайджанского рынка: "Рост мировых цен на золото напрямую влияет на себестоимость ювелирных изделий и формирование цен на внутреннем рынке. Для участников рынка, зависящих от закупки сырья, управление рисками становится ещё более актуальным. Основной риск для внутреннего рынка - не только рост цен, но и возможность резких колебаний цен в короткие сроки".

Что касается прогнозов, он отметил, что в ближайшее время основной сценарий для золота - сохранение положительного фона, но с высокой волатильностью: "Пока сохраняются геополитические риски, золото остаётся актуальным как защитный актив. В то же время любые сигналы о смягчении на рынке могут вызвать краткосрочные коррекции".

По серебру ситуация несколько иная. Хотя серебро часто движется в том же направлении, что и золото, этот рынок считается более чувствительным. С одной стороны, рост интереса к драгоценным металлам поддерживает серебро. С другой — его роль как промышленного металла заставляет его сильнее реагировать на экономические сигналы. Таким образом, серебро может как ускоренно дорожать вместе с золотом, так и более резко падать на фоне негативных новостей.

"На данный момент для рынка основной вопрос не в том, продолжится ли рост золота. Главный вопрос - вызовет ли новый поток новостей очередной скачок цен или рынок перейдёт в фазу краткосрочной стабилизации. Главное преимущество золота — его признание более надёжным активом в кризисные периоды. Серебро же остаётся более гибким, чувствительным и волатильным активом. Поэтому, несмотря на высокий интерес к обоим металлам в ближайшее время, решающим фактором останется скорость и характер поступающих на рынок новостей", - подытожил Р. Амирджанов.

Отметим, что на Лондонской товарной бирже в настоящее время унция золота торгуется в диапазоне 5 140–5 160 долларов США. Цена унции серебра составляет около 89 долларов США.

Рост цен на золото на международных рынках отражается и на внутреннем рынке. В настоящее время в розничном сегменте наблюдается повышение цен на ювелирные изделия из золота по всем категориям пробы по сравнению с предыдущим периодом.

По текущим ценам, розничная стоимость изделий из золота пробы 585 составляет 200-240 манатов, изделий пробы 750 - 260–300 манатов, изделий пробы 999,9 - 300–340 манатов.