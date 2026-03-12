Итальянская база в иракском Эрбиле подверглась удару

БАКУ/ Trend/ - На фоне продолжающейся эскалации на Ближнем Востоке министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что итальянская база в иракском городе Эрбиль подверглась удару.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на зарубежные СМИ.

Крозетто подтвердил, что пострадавших нет.

"Ракета упала на нашу базу в Эрбиле. Среди итальянского персонала нет погибших и раненых. Все в безопасности", - цитирует министра агентство ANSA.

Министр иностранных дел Италии уточнил, что база в Эрбиле расположена в составе комплекса, который также включает базы других стран.

"Мы не знаем, был ли удар направлен конкретно по итальянцам или по всей этой структуре в целом", - заявил он.

По его словам, пока неизвестно, была ли ракета запущена с территории Ирана или ее выпустили действующие в Ираке проиранские формирования.

Напомним, что 26 февраля в Женеве состоялся третий раунд переговоров между США и Ираном по иранской ядерной программе, однако договоренность достигнута не была.

28 февраля США и Израиль нанесли масштабные удары по военным объектам Ирана. В результате атак погибли Верховный лидер Ирана аятолла Сейид Али Хаменеи и ряд высокопоставленных военно-политических деятелей. В ответ Иран осуществил ракетные и беспилотные удары по Израилю и американским базам в регионе.

В последующие дни противостояние расширилось. США потопили в Индийском океане иранский фрегат IRIS Dena, а 8 марта Сейид Муджтаба Хаменеи был избран третьим Верховным лидером Ирана.

Конфликт поставил под серьезную угрозу безопасность региона и энергетический рынок.