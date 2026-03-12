Иранская армия заявила о нанесении ударов по двум военным авиабазам Израиля

БАКУ/ Trend/ - Иранская армия сообщила, что подвергла огню две военные базы Израиля — авиабазы Пальмахим и Увда, а также штаб-квартиру Шин Бет.

По информации Trend, об этом заявила сама иранская армия.

Согласно сообщению, Иран атаковал беспилотными летательными аппаратами.

Отмечается, что эти военные авиабазы и штаб-квартира играют ключевую роль в военных операциях против Ирана.

Напомним, что 26 февраля в Женеве состоялся третий раунд переговоров между США и Ираном по иранской ядерной программе, однако договоренность достигнута не была.

28 февраля США и Израиль нанесли масштабные удары по военным объектам Ирана. В результате атак погибли Верховный лидер Ирана аятолла Сейид Али Хаменеи и ряд высокопоставленных военно-политических деятелей. В ответ Иран осуществил ракетные и беспилотные удары по Израилю и американским базам в регионе.

В последующие дни противостояние расширилось. США потопили в Индийском океане иранский фрегат IRIS Dena, а 8 марта Сейид Муджтаба Хаменеи был избран третьим Верховным лидером Ирана.

Конфликт поставил под серьезную угрозу безопасность региона и энергетический рынок.