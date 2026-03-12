Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
В мире Материалы 12 марта 2026 17:54 (UTC +04:00)
Экс-президент Сенегала призвал усилить диалог между государствами

БАКУ /Trend/ - Для преодоления глобальных вызовов необходим более активный диалог между государствами и поиск совместных решений.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил бывший президент Сенегала Маки Саль, выступая на XIII Глобальном Бакинском форуме на тему "Преодоление разногласий в мире в переходный период".

"Нам нужен диалог для поиска решений общих проблем в рамках обновленной и прагматичной модели многостороннего сотрудничества. Если мы этого не сделаем, мы рискуем оказаться в крайне неблагоприятной ситуации", - отметил он.

По его словам, современная модель международного взаимодействия должна развиваться в сторону более тесного партнерства, основанного на инвестициях и торговле, что позволит обеспечить совместный рост и общее процветание.

