Экс-президент Сенегала призвал усилить диалог между государствами

БАКУ /Trend/ - Для преодоления глобальных вызовов необходим более активный диалог между государствами и поиск совместных решений.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил бывший президент Сенегала Маки Саль, выступая на XIII Глобальном Бакинском форуме на тему "Преодоление разногласий в мире в переходный период".

"Нам нужен диалог для поиска решений общих проблем в рамках обновленной и прагматичной модели многостороннего сотрудничества. Если мы этого не сделаем, мы рискуем оказаться в крайне неблагоприятной ситуации", - отметил он.

По его словам, современная модель международного взаимодействия должна развиваться в сторону более тесного партнерства, основанного на инвестициях и торговле, что позволит обеспечить совместный рост и общее процветание.