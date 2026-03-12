Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Президент Ильхам Алиев: После установления мира с Арменией мы вплотную работаем над расширением Среднего коридора

Политика Материалы 12 марта 2026 11:39 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: После установления мира с Арменией мы вплотную работаем над расширением Среднего коридора

Читайте Trend в

Гюльнара Керимова
Гюльнара Керимова
Все материалы

БАКУ /Trend/ - После установления мира с Арменией мы вплотную работаем над расширением Среднего коридора, который также проходит через территорию Армении.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в выступлении на церемонии открытия XIII Глобального Бакинского форума.

«Впервые в своей независимой истории Армения может стать транзитной страной. Она пока не является таковой. Благодаря этому мы сможем установить прямое сообщение между основной частью Азербайджана и нашим эксклавом – Нахчыванской Автономной Республикой», - добавил глава государства.

Лента

Лента новостей

Читать все новости