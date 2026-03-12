Президент Ильхам Алиев: После установления мира с Арменией мы вплотную работаем над расширением Среднего коридора

БАКУ /Trend/ - После установления мира с Арменией мы вплотную работаем над расширением Среднего коридора, который также проходит через территорию Армении.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в выступлении на церемонии открытия XIII Глобального Бакинского форума.

«Впервые в своей независимой истории Армения может стать транзитной страной. Она пока не является таковой. Благодаря этому мы сможем установить прямое сообщение между основной частью Азербайджана и нашим эксклавом – Нахчыванской Автономной Республикой», - добавил глава государства.