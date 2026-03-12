Архитектура ООН не соответствует реалиям XXI века - Мирослав Лайчак

БАКУ /Trend/ — Существующая архитектура Организации Объединённых Наций не в полной мере соответствует реалиям XXI века.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил председатель 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Мирослав Лайчак в ходе XIII Глобального Бакинского форума на тему «Преодоление разногласий в мире в переходный период».

По его словам, многие развивающиеся страны и целые регионы по-прежнему недостаточно представлены в системе глобального управления, а право вето в Совете Безопасности иногда применяется неправомерно или используется в политических целях.

«Любые реформы зависят от самих государств-членов. Изменения невозможны без их согласия. Организация Объединённых Наций объединяет 193 страны, и именно они обладают полномочиями реформировать существующую систему», — отметил он.

Лайчак подчеркнул, что сегодня вопрос заключается не в том, нужна ли миру ООН в XXI веке, а в том, как адаптировать организацию к современным и будущим вызовам.

По его словам, прежде всего, необходимо пересмотреть повестку дня.

«Мы знаем, что ООН традиционно занимается вопросами безопасности, развития и прав человека. Однако сегодня безопасность понимается гораздо шире, чем только военные угрозы. Она включает развитие, климат, здравоохранение и экономическую стабильность. Для эффективного глобального управления Организация должна быть готова решать новые задачи — такие как искусственный интеллект, цифровое управление, кибербезопасность, глобальное неравенство, изменение климата, миграция, массовое перемещение людей, а также готовность к пандемиям», — сказал он.

Он также отметил, что вторым ключевым направлением должна стать реформа механизмов работы ООН, прежде всего, в части представительства.

По его словам, страны Глобального Юга должны получить более весомый голос, особенно в Совете Безопасности.

«Не менее важная задача — обеспечить Организацию необходимыми ресурсами и эффективными механизмами координации. От ООН часто ожидают дополнительных результатов без соответствующей финансовой и политической поддержки со стороны государств-членов. Такая ситуация должна измениться», — подчеркнул Лайчак.