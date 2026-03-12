США уничтожили 3 самолета, принадлежащих Ирану

БАКУ/ Trend/ - Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) опубликовало видео уничтожения трех иранских военных самолетов.

По данным Trend, видео было опубликовано на официальной странице CENTCOM в «X».

На кадрах видно, как цели в статическом положении уничтожаются ракетным ударом с использованием метода лазерного наведения.

СМИ сообщают, что уничтоженные самолёты включают транспортные самолёты C-130 Hercules и Il-76 американского и российского производства, а также разведывательный самолёт P-3 Orion американского производства. Предполагается, что удары были нанесены по аэродрому в городе Керман на юго-востоке Ирана.

Напомним, что 26 февраля в Женеве состоялся третий раунд переговоров между США и Ираном по иранской ядерной программе, однако договоренность достигнута не была.

28 февраля США и Израиль нанесли масштабные удары по военным объектам Ирана. В результате атак погибли Верховный лидер Ирана аятолла Сейид Али Хаменеи и ряд высокопоставленных военно-политических деятелей. В ответ Иран осуществил ракетные и беспилотные удары по Израилю и американским базам в регионе.

В последующие дни противостояние расширилось. США потопили в Индийском океане иранский фрегат IRIS Dena, а 8 марта Сейид Муджтаба Хаменеи был избран третьим Верховным лидером Ирана.

Конфликт поставил под серьезную угрозу безопасность региона и энергетический рынок.