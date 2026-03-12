После ракетных ударов Ирана в Бахрейне загорелся топливный склад (ВИДЕО)

БАКУ/ Trend/ - Министерство внутренних дел Бахрейна опубликовало кадры сильного пожара на топливном складе в районе Махрак, возникшего после удара, нанесенного Ираном.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на иностранные СМИ.

На видео видно, как спасатели, мобилизованные на место происшествия, пытаются потушить стремительно распространяющееся пламя.

Отметим, что база Пятого флота Военно-морских сил США расположена в Бахрейне, и страна регулярно подвергается ракетно-дроновым атакам Ирана.

Напомним, что 26 февраля в Женеве состоялся третий раунд переговоров между США и Ираном по иранской ядерной программе, однако договоренность достигнута не была.

28 февраля США и Израиль нанесли масштабные удары по военным объектам Ирана. В результате атак погибли Верховный лидер Ирана аятолла Сейид Али Хаменеи и ряд высокопоставленных военно-политических деятелей. В ответ Иран осуществил ракетные и беспилотные удары по Израилю и американским базам в регионе.

В последующие дни противостояние расширилось. США потопили в Индийском океане иранский фрегат IRIS Dena, а 8 марта Сейид Муджтаба Хаменеи был избран третьим Верховным лидером Ирана.

Конфликт поставил под серьезную угрозу безопасность региона и энергетический рынок.