БАКУ /Trend/ - Иран должен использовать в качестве рычага закрытие Ормузского пролива.

Как сообщает Trend, об этом заявил Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи в своем обращении к иранским гражданам.

По его словам, желание иранских граждан – продолжать эффективную оборону страны.

Хаменеи сказал, что были проведены исследования на других фронтах, где противник менее опытен и может получить больше ударов, и эти меры будут активированы в соответствии с интересами страны, пока продолжается военная ситуация.

Напомним, что между США и Ираном не было достигнуто конкретного соглашения по ядерной программе, и с 28 февраля США и Израиль начали военные авиаудары по Ирану. В ответ Иран с того же дня наносил удары ракетами и дронами по Израилю и военным объектам США в странах региона.

В первый день военных авиаударов по Ирану погибли Верховный лидер страны аятолла Сейид Али Хаменеи, а также ряд высокопоставленных военных. 8 марта большинством голосов Экспертный совет Ирана избрал сына аятоллы Сейида Али Хаменеи - Сейида Моджтабу Хаменеи - третьим Верховным лидером Ирана.

В период с 1 по 5 марта противостояние еще более расширилось и охватило различные страны Ближнего Востока. Сообщается, что потери со стороны США составили 8 погибших и более 140 раненых.

В результате конфликта энергетическая инфраструктура региона и морская транспортная система оказались под серьезной угрозой. Из-за напряженной обстановки вокруг Ормузского пролива мировые цены на нефть резко выросли, а ряд стран призвал своих граждан покинуть регион.