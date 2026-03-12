Многосторонность - универсальное пространство, где каждая страна имеет голос - Мария Фернанда Эспиноса

БАКУ /Trend/ - Многосторонность - единственное универсальное пространство, где каждая страна имеет голос.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказала президент 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Мария Фернанда Эспиноса в ходе XIII Глобального Бакинского форума на тему "Преодоление разногласий в мире в переходный период".

По ее словам, многосторонность сегодня нужна не меньше, а больше, чем когда-либо. Это единственное универсальное пространство, где каждая страна имеет место и голос.

"Кризис многосторонности — это не только кризис институтов, о чём сегодня уже много говорили. Это, прежде всего, кризис политической воли и лидерства. Поэтому нам нужны не только правила — нам нужны лидеры, готовые использовать эти правила, защищать их и добиваться результатов с их помощью", - сказала она.

Мария Фернанда Эспиноса отметила, что вызовы носят глобальный характер, а система управления ими остаётся фрагментированной и слабой.

"Мы часто тратим много времени на обсуждение структур, советов, мандатов, процедур голосования. Но сами по себе структуры — не цель. Когда около восьмидесяти лет назад создавалась Организация Объединённых Наций, её основой была идея «никогда снова» и задача послевоенного восстановления", - сказала она.

Мария Фернанда Эспиноса добавила, что сегодня в многополярном мире с глубокой взаимозависимостью, главная задача — научиться управлять системными рисками: изменением климата, долговыми кризисами, неравенством, технологическими трансформациями и последствиями конфликтов.

"Если мы не сможем договориться о самой функции — о том, какую общую задачу должны решать наши институты, — любые реформы будут лишь косметическими. И тогда мы будем снова и снова перестраивать архитектуру, но при этом не справляться с самой миссией", - сказала она.