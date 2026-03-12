«Нужно собраться и дать отпор информационным атакам против Азербайджана» - Надежда Исмаилова в передаче «Диалог с Тофиком Аббасовым» (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - На аналитической платформе Baku Network вышел очередной выпуск видеопроекта «Диалог с Тофиком Аббасовым», посвященный вопросам культуры, исторической памяти и современным вызовам государственности.

Гостьей программы стала заслуженный журналист Азербайджана, кавалер ордена «Шохрат» Надежда Исмаилова, которая в ходе беседы поделилась своим взглядом на происходящие в мире процессы, значение публицистики в современном обществе и перспективы мира в регионе.

По словам Н. Исмаиловой, за последние годы Азербайджану удалось создать прочный фундамент для стабильности и мирного развития в регионе.

«Удалось ли нам создать запас прочности в мирном устройстве нашего региона? Да, я считаю, что нам удалось это сделать. Мы создали хороший фундамент, добились авторитета, и наши взаимоотношения хороши не только с соседями, но и далеко за их пределами», – сказала она.

При этом журналист отметила, что глобальная ситуация остается напряженной.

«Вы видите, что сейчас происходит в мире: так много боли, страха и тревоги, и все эти штормы не оставляют нас безразличными, они на нас тоже действуют. Наша публицистика – это не только зеркальное отражение реальности, но и способ ее изменять, выстраивая мосты вместо стен», – подчеркнула Н. Исмаилова.

Говоря о мирном процессе на Южном Кавказе, она обратила внимание на попытки внешних сил влиять на информационную повестку.

«Сейчас мы находимся буквально в двух шагах от подписания мирного договора, но как только процесс идет хорошо, в воздухе снова витают сигналы о том, что конфликт не уходит из повестки. Например, старый британский парламентарий вдруг озаботился культурным наследием в Карабахе, называя его «Нагорным», хотя такой административной единицы у нас нет, что уже говорит о степени знания вопроса. Или появляются блогеры из Армении и Израиля, рассуждающие о нашей истории без должного понимания. Это определенные политические заказы, направленные на то, чтобы притормозить мирный процесс», – сказала она.

По мнению Н. Исмаиловой, в международной политике часто упускается главный аспект – судьбы конкретных людей, пострадавших от конфликтов.

«Крупные международные организации – ООН, ОБСЕ, Совет Европы – занимаются внешним контуром политики, но редко думают о том, что за их решениями стоят частные истории простых людей. Я даже начала писать книгу об этих человеческих судьбах», – отметила она.

В ходе передачи журналист рассказала трагическую историю времен первой Карабахской войны, связанную с судьбой пленной азербайджанской девушки, пережившей тяжелые испытания. По словам Н. Исмаиловой, подобные человеческие драмы остаются вне поля зрения мировой дипломатии, хотя именно они показывают истинную цену войны.

«И вот ответьте мне: что это? Победа духа женщины, не захотевшей ребенка от врага, или поражение инстинкта матери, убившей собственное дитя?» – сказала она, подчеркивая, что такие истории необходимо рассказывать, чтобы будущие поколения понимали трагедию войны.

Говоря о роли общества и медиа в условиях информационных вызовов, Н. Исмаилова призвала к консолидации перед лицом дезинформации.

«Даже в том тумане войны, когда никто не знал, кто виноват и что делать, я считала, что трудности должны нас собрать воедино. Это не поражение, это подготовка к победе. И сейчас нам тоже нужно собраться и дать отпор всем сплетням и фейкам, которые направлены против Азербайджана», – отметила она.

Журналист также поделилась эпизодом из своей профессиональной практики, произошедшим во время одной из поездок в приграничные районы.

«Однажды мы в сопровождении милиции ехали в азербайджанское село, оказавшееся анклавом среди армянских. Капитан милиции дал мне автомат со словами: «Надежда ханум, как только услышите стрельбу – поднимайте и стреляйте!» и убежал к своей машине. Я кричу ему вслед: «Товарищ полковник, можно вас на минутку? А что здесь нажимать?» Думаю, у него тогда мировоззрение поменялось», – с улыбкой вспомнила она.

В то же время Н. Исмаилова подчеркнула, что государство должно быть готово защищать мир и безопасность.

Отвечая на вопрос о том, каким должен быть главный рецепт преодоления агрессии и конфликтов, Н. Исмаилова подчеркнула значение человеческих ценностей.

«Я считаю, что именно доброта, а не красота спасет этот мир. Нам не хватает умения вселять надежду, а не страх и горе. Пусть в каждом доме будет культ доброты, и пусть каждый выносит его за пределы своего родного очага», – отметила она.

По ее словам, простые нравственные ориентиры способны изменить общество.

Полная версия интервью доступна на платформе Baku Network в рамках проекта «Диалог с Тофиком Аббасовым».