Диалог остается сильнейшим инструментом для предотвращения конфликтов - заместитель генсека ООН

БАКУ/Trend/ - Диалог остается сильнейшим инструментом для предотвращения дальнейшего регионального распространения конфликтов.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил заместитель генерального секретаря ООН Мигель Анхель Моратинос на открытии XIII Глобального Бакинского форума на тему "Преодолевая разногласия в мире переходного периода".

"Сегодня мы лучше понимаем, что международная обстановка темнее и более уязвима, чем когда-либо за последние десятилетия. Человечество сталкивается с беспрецедентным сочетанием кризисов: экзистенциальные последствия искусственного интеллекта для будущего нашего вида, нарастающий климатический кризис, сохраняющийся голод и бедность, и, прежде всего, распространение войн и насильственных конфликтов, которые теперь кажутся обычной рутиной",- сказал он.

Моратинос отметил, что диалог остается сильнейшим инструментом для предотвращения дальнейшего регионального распространения конфликтов и восстановления доверия.

"На Южном Кавказе, недавние позитивные события служат мощным напоминанием, что даже в условиях напряженного конфликта возможно движение к миру", - сказал он.

По его словам, восстановление Азербайджаном своей территориальной целостности соответствует принципам территориальной неприкосновенности, которые остаются центральными в Уставе ООН.